Николай Панков продолжает помогать жителям Заводского района

Во время встречи с жителями дома по ул. Брянская, 12, депутату Госдумы Николаю Панкову пожаловались на заброшенную территорию за домом.

Нерадивый подрядчик оставил там горы строительного мусора и земли. Сухие деревья представляли опасность для прохожих.

Напомним, в этот дом жители переехали из аварийного жилья и сразу столкнулись с многочисленными проблемами. Николай Панков обратился в областной УКС по поводу некачественной работы застройщика.

Для благоустройства заброшенного участка депутат инициировал проведение специальной комиссии. В результате девять деревьев были признаны аварийными. После этого их оперативно спилили и провели опиловку других сухих веток. Районные службы благоустройства разровняли горы земли и собрали строительный мусор. Участок за домом приведён в нормативное состояние.

«Встречи с жителями всегда важны для решения их проблем. Поэтому еженедельно встречаюсь с жителями разных микрорайонов Заводского. Продолжим совместную работу с заводчанами», — рассказал Панков.

