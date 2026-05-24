В ЛНР установили личности погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

В результате удара по колледжу погибли 21 студент, 42 человека ранены.

В ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по зданию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Атака была осуществлена с помощью 16 беспилотников — они поражали цель в три волны.

Власти Луганской Народной Республики завершили спасательно‑поисковые работы и установили личности всех погибших. В результате удара погиб 21 студент — юноши и девушки 2003–2008 годов рождения. Самой молодой жертве трагедии неделю назад исполнилось 18 лет.

Число раненых достигло 42 человек. По информации помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова:

один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии;

ещё пятеро — в тяжёлом.

О завершении поисково‑спасательных работ сообщила администрация главы ЛНР в «Максе».

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения о том, как ответить на удар по общежитию.

Председатель «Ассоциации приемных семей «Саратовской области, СРО ВОД «Матери России», член ОНФ, член ОП Саратовской области Елена Кичаева выразила свои соболезнования в связи с трагическими событиями:

— Глубоко потрясена трагедией в Старобельском профессиональном колледже (ЛНР). Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ночь на 22 мая 2026 года атака беспилотников обрушилась на учебное заведение и общежитие, где были 86 подростков 14–18 лет. Как мать и как председатель Региональной общественной организации «Ассоциации приёмных семей» Саратовской области, СРО ВОД «Матери России», выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы скорбим вместе с вами. Держитесь. Мы рядом.

Ранее свои соболезнования выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он назвал атаку на колледж преступлением.

Ольга Сергеева