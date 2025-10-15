Николай Панков: Проекты Володина меняют жизнь людей к лучшему

В опорных сёлах Озинского района продолжается ремонт дворов школ и детских садов по депутатскому проекту. Это одни из самых отдаленных населенных пунктов области. Именно оттуда начинается Российская Федерация.

В Озинском районе находится пограничный пункт, проходит крупная федеральная трасса, развито сельское хозяйство. В сёлах проживает большое количество семей с маленькими детьми. Поэтому Вячеслав Володин принял решение о поддержке социальных учреждений.

Посещал детские сады и школы Белоглинного, Балашей и Озинок до ремонта. Откровенно скажу, многие коллективы не верили в проект. Ведь территории не ремонтировались более 50 лет. В районном бюджете на это не было средств.

Вячеслав Володин всегда выполняет свои обещания. Сейчас, когда начался ремонт, настроение у людей совсем другое. Появилось желание украшать и облагораживать территорию дальше, проводить мероприятия на свежем воздухе. А жители видят, что они не брошены. Села будут жить и развиваться.