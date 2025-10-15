Более полумиллиона саратовских инвесторов активно торгуют на Московской бирже

В Саратовской области зарегистрировано 607 тысяч частных инвесторов.

Согласно информации с Московской биржи, прирост новых брокерских счетов за сентябрь составил 1 569.

В течение прошлого месяца почти 50 тысяч инвесторов из региона совершали сделки на фондовом рынке. По общему количеству физических лиц, имеющих брокерские счета, Саратовская область находится на 19-й позиции в общероссийском рейтинге.

Кроме того, жителями региона открыто 85,8 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Наталья Мерайеф