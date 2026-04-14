Николай Панков рассказал о планах по открытию новых медицинских классов в Красноармейске

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с учителями и родителями старшеклассников в Красноармейске. Об этом он рассказал в своем канале в МАХ.

«В Красноармейске с родителями старшеклассников и учителями обсудили развитие системы медицинских классов. Несколько лет назад с СГМУ открыли такие в ряде районов области.

Этот механизм доказал свою эффективность. Ранняя профориентация позволяет приводить в профессию тех, кто остается работать в здравоохранении. Подчеркну, многие из выпускников медклассов возвращаются в свои районы.

На встречу пригласил ректора медуниверситета Андрея Еремина. Педагоги и родители смогли задать все интересующие их вопросы. Они говорят, что создание дополнительных медицинских классов востребовано. Совместно будем решать, на базе каких школ откроются новые.

Ранее с жителями Красноармейска говорили и про открытие дополнительных специальностей в колледже. Для тех ребят, кто после 9-го класса решил получить рабочую специальность в родном районе. Просил их прислать свои предложения. Скажу, красноармейцы заинтересованы в развитии системы образования. Все поступившие предложения будем обсуждать вместе с жителями», — отметил Николай Панков.