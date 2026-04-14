В мэрии Саратова упразднят отдельного «транспортного» вице-мэра

Саратовские дороги и автобусы объединят под одним началом.

На заседании профильного комитета депутатам презентовали амбициозную реорганизацию структуры городской администрации. Главная новация — отказ от обособленного куратора транспортной сферы.

Согласно проекту, должность отдельного заместителя главы по транспорту ликвидируется. Вместо этого появляется принципиально новая объединенная позиция: «заместитель главы администрации по благоустройству и транспорту».

Таким образом, блок благоустройства не просто выживает, а серьезно расширяет зону влияния. В прямое подчинение нового «двуглавого» зама передается Комитет по транспорту.

В администрации подчеркивают: ключевая цель изменений — всесторонняя оптимизация управленческого аппарата и сокращение дублирующих функций. Эффективность, а не количество чиновников, теперь ставят во главу угла.

Ольга Сергеева