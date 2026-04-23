Николай Панков рассказал об обеспечении чистой водой жителей Красноармейска

В селе Мордово Красноармейского района началась реконструкция водозабора из Волги. Он снабжает водой город Красноармейск.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В этом году переложат 3 км трубы из 16. Отмечу, отрезок через Мордово самый ответственный. Здесь сложный рельеф и находится он до первой насосной станции. Именно на этом участке чаще всего были порывы. Это доставляло неудобство жителям. Поэтому важно обеспечить качество.

Сейчас пройдено 500 метров траншеи. Работы идут сразу по двум ниткам водовода. Подрядчики ответственные, делают по стандартам: песчаное основание, проверка сварных швов, опрессовка. Но напомнил им и про контроль. Село большое, люди добрые, Волга рядом. Скоро тепло — рабочие могут расслабиться. С жителями будем следить за всеми этапами, качеством и сроками.

Подчеркну, на наших встречах они часто поднимают вопросы водоснабжения. Поэтому пункт обеспечение чистой водой внесен в план развития района. В этом году также в селе Карамыш будет построена новая водонапорная башня. Это важный объект для обеспечения комфортной жизни на селе. Прошу жителей быть на связи и сообщать о ходе работ», — пишет Николай Панков.