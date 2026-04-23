В Саратове вырос спрос на «свежие» автомобили с пробегом из Китая

В первом квартале 2026 года жители региона на 36% чаще искали подержанные автомобили не старше десяти лет.

Такие данные приводит «Авито».

Особый всплеск интереса аналитики зафиксировали к машинам стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей (+30-32%), а также к авто дороже 8 млн рублей (+34%). При этом спрос на китайские автомобили вырос в полтора раза.

Лидером вторичного рынка остаётся Lada Granta, за ней следуют Priora, Kalina, «Нива» и Chevrolet Niva. Также в топе — ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Vesta, Kia Rio и ВАЗ-2110. Средняя цена подержанного авто в регионе составила около 1 млн рублей, что на 1,6% ниже прошлогодней. Сильнее всего подешевели французские машины (минус 12%, до 717 тыс. рублей), американские и южнокорейские.

В структуре предложения по-прежнему доминируют отечественные бренды (38,4%). Доля китайских марок за год выросла с 5,3% до 6,4%. Самыми экономичными в ежегодном обслуживании (топливо, налоги, ОСАГО) признаны российские авто — 92 тыс. рублей в год при пробеге 14 тыс. км. Чуть дороже обходятся южнокорейские и китайские модели (96 и 99 тыс. рублей соответственно).

Алиса Эай