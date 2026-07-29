Николай Панков с жителями контролирует ремонт дороги на Улешах

В микрорайоне Улеши в Заводском районе Саратова начался текущий ремонт дороги на ул. Верхняя.
На прошлой неделе на встрече жителей с депутатом Госдумы Николаем Панковым обсуждались вопросы благоустройства.
На улице ведутся работы по отсыпке дороги инертным материалом. Это обеспечит безаварийный проезд автомобилей и безопасное передвижение пешеходов.
Также жители Улешей высказывали предложения по благоустройству сквера, реконструкции игровой площадки, уличному освещению, обустройству новой парковки и так далее.
«Часть вопросов взял на контроль», — отметил Николай Панков.
Об этом пишет Макс-канал «Помощники Панкова».