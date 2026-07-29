В Саратовский областной суд летом ищут уже пять судей

Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявила набор на вакантные должности.

До 31 августа принимаются документы от претендентов на должности судей. Открыты вакансии в Саратовском областном суде — две позиции (ранее в этом месяце уже сообщалось о трёх дополнительных вакансиях), а также в Балаковском районном суде.

Документы и заявления принимаются по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 85, 2-й этаж, ком. 214А.

Режим работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45, обед — с 13:00 до 13:45. Контактный телефон: 8 (845) 2227-827.

Ольга Сергеева