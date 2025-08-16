Николай Панков встретился с волонтерами села Даниловка, помогающими бойцам СВО

Женсовет села Даниловка Аткарского района в очередной раз собрал и доставил в региональное отделение «Единой России» гуманитарную помощь для наших бойцов. Об этом сообщил телеграм-канал «Помощники Панкова».

Депутат Госдумы Николай Панков, который не раз лично доставлял на передовую гуманитарные грузы, встретился с активистами и поблагодарил их за заботу о наших бойцах. Подчеркнув важность большого дела, которое они делают вместе с руководителем реготделения «Союза женщин России» Юлией Литневской.

Николай Панков также рассказал о проектах, инициированных Вячеславом Володиным в интересах сельских жителей. Волонтеры отметили, что видят в своем районе много изменений к лучшему.

С первых дней СВО женщины села Даниловка вместе со своими детьми и внуками оказывают посильную помощь нашим воинам. Они уже отправили на фронт более тонны грузов. В этот раз они передали защитникам маскировочные сети. А также то, что необходимо в быту — подушки, наборы личной гигиены, продукты питания. И даже берёзовые и дубовые веники для мобильной бани.

Пункты приёма и комплектации гуманитарной помощи открыты во всех местных отделениях «Единой России». В них активисты и волонтёры сортируют и комплектуют грузы для дальнейшей отправки, и каждый может присоединиться к этой работе.