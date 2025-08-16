В Саратовской области спасатели эвакуировали шесть человек с горящей яхты

На яхте в Саратовской области произошел пожар, все пассажиры эвакуированы.

Утром 16 августа на акватории Хвалынского района Саратовской области загорелась яхта «Мечта». По данным начальника управления региональной безопасности правительства региона Юрия Юрина, на борту находились шесть человек.

Инцидент произошел в 07:57 по местному времени (06:57 мск). После получения сигнала в службу «112» к месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

«Все находящиеся на борту люди были успешно эвакуированы силами аварийно-спасательной службы Саратовской области, базирующейся в Хвалынске. Пострадавших нет, медицинская помощь не потребовалась», — сообщил Юрин в своем Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Напомним, что это уже не первый случай возгорания плавсредств в регионе в этом сезоне. Специалисты призывают судовладельцев строго соблюдать правила пожарной безопасности на воде.