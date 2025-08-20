«Ночь кино»: саратовцам бесплатно покажут хиты российского кино

23 августа Саратовская область присоединится к ежегодной акции «Ночь кино», которая пройдет в России в юбилейный десятый раз. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. «Ночь кино 2025» объединит 89 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, и, как и в прошлом году, выйдет на международный уровень. Российские фильмы увидят в странах БРИКС, СНГ и других зарубежных государствах: от Индии и Китая до Мексики и Анголы.

«Саратовская область вместе со всей страной встречает юбилейную Всероссийскую акцию «Ночь кино», в программу которой снова войдут самые кассовые отечественные ленты, — рассказала министр культуры области Наталия Щелканова. – Это фильмы «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Пророк. История Александра Пушкина» и драма «Группа крови».

Впервые хиты отечественного кино в ночь с 23 на 24 августа покажут сразу 8 саратовских площадок, среди которых и учебные заведения для будущих защитников Отечества:

— Саратовское высшее артиллерийское командное училище (ул. Артиллерийская, 2) и Саратовский Военный краснознаменный институт федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ул. Московская, 158) в 19.00 покажут «Группу крови» (12+, реж. М. Бриус);

— кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1) и Исторический парк «Россия – Моя история» (ул. Шелковичная, 19) начнут акцию в 18.00 фильмом «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+, реж. И. Волошин, 104 мин);

-Летний кинотеатр на Новой Набережной (ул.Шелковичная,1стр.1) даст старт акции в 20.00 с того же фэнтези-хита.

— «Лицей-интернат 64» (Дом Александровского, ул. Советская, 1) в 20.30 покажет «Пророка…» (6+, реж. Ф. Умаров, 137 мин);

— областной Дом работников искусств (ул. Соборная, 18) начнет акцию в 22.00. Зрители увидят «Волшебника изумрудного города» и «Пророка…»;

— летнее кафе «Двор Вакурова» (ул. Московская, 9) также покажет самое популярное отечественное фэнтези последних лет.

В саратовских кинотеатрах можно увидеть все три фильма Всероссийской акции.

Отметим, наш регион примет «Ночь кино» почти одновременно на 60-ти площадках, включая кинотеатры и Дома культуры районных центров и сёл.