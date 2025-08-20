Алексей Антонов: О поправках в бюджет на 2025 год

Ключевым вопросом внеочередного заседания областной Думы стали поправки в бюджет на 2025 год.

Большая часть средств будет направлена на продолжение реализации проекта Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по ремонту дворов школ и детских садов в Саратове и семи районах области.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина дополнительные средства выделены на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам предприятий, на именные стипендии студентам-целевикам и другие социально-значимые направления.