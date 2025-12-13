Ночью губернатор Бусаргин объявил об угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область

В ряде районов Саратовской области ночью 13 декабря существует вероятность применения беспилотных летательных аппаратов.

Об этом проинформировал губернатор Роман Бусаргин.

Как уточняется, в зонах потенциальной опасности возможно включение сирен и других средств предупреждения населения.

«Силы оперативных служб переведены на усиленный режим работы», – отметил руководитель области.

В Саратове воют сирены. Также горожане сообщают в соцсетях о работе ПВО: слышны громкие хлопки.

Ранее территория региона неоднократно подвергалась атакам с воздуха. Наиболее масштабный инцидент произошел в начале декабря, когда силами противовоздушной обороны было сбито более сорока воздушных целей.

Ольга Сергеева