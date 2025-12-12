В Саратовской области успешно реализуется 275 инвестпроектов на триллион — Бусаргин

За январь–сентябрь 2025 года объём инвестиций в основной капитал Саратовской области составил 198,4 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Основные вложения направлены в промышленность, логистику и агропромышленный комплекс. Реализация проектов уже позволила создать более 2 тысяч новых рабочих мест. Сейчас в регионе активно развиваются 275 крупных проектов на общую сумму около 1 трлн рублей.

Правительство области ставит задачу не только привлекать инвесторов в традиционные отрасли, но и стимулировать развитие новых направлений — индустриального туризма и креативных индустрий.

