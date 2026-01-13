Ночью на уборку Саратова от снега вышли почти 400 единиц спецтехники

В ночные часы на уборке Саратова задействовано порядка 400 единиц спецтехники.

Об этом сообщил глава областного центра Михаил Исаев.

— Продолжаем ночной объезд. Ленинский район, улица Тархова. Непосредственно здесь работает порядка 100 единиц спецтехники. Всего же по городу сейчас задействовано около 400 единиц техники. В ночную смену на вывоз снега сформировано 48 звеньев, работы ведутся на 54 участках улично-дорожной сети. Председателю комитета дорожного хозяйства Андрею Бондареву поставлена задача держать на контроле, чтобы полигоны принимали снег всю ночь. Также необходимо использовать перехватывающие площадки в районах. Это обеспечит «короткое плечо» и ускорит уборку города, — написал мэр в своем ТГ-канале.

Ольга Сергеева