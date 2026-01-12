Саратовский штурмовик из танкового взвода геройски погиб в зоне спецоперации

Стали известны имена трёх уроженцев Саратовской области, погибших в ходе специальной военной операции.
Подтверждение о гибели военнослужащих поступило от представителей местных властей и редакции районной газеты «Вперед 64».
В опубликованном списке погибших на фронте числятся:
Андрей Красичков из Саратова;
Владимир Мацука из Фёдоровского района;
Валерий Подкорытов из Энгельса.
Известно, что Владимир Мацука служил стрелком, а затем занимал должность наводчика-оператора в танковом штурмовом подразделении. Он погиб в бою на передовой. Подробности службы и обстоятельства гибели Андрея Красичкова и Валерия Подкорытова официально не раскрываются.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не подлежит разглашению.
Ольга Сергеева