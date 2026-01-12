Стали известны имена трёх уроженцев Саратовской области, погибших в ходе специальной военной операции.

Подтверждение о гибели военнослужащих поступило от представителей местных властей и редакции районной газеты «Вперед 64».

В опубликованном списке погибших на фронте числятся:

Андрей Красичков из Саратова;

Владимир Мацука из Фёдоровского района;

Валерий Подкорытов из Энгельса.

Известно, что Владимир Мацука служил стрелком, а затем занимал должность наводчика-оператора в танковом штурмовом подразделении. Он погиб в бою на передовой. Подробности службы и обстоятельства гибели Андрея Красичкова и Валерия Подкорытова официально не раскрываются.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не подлежит разглашению.

Ольга Сергеева