Ночью над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы

В небе над Саратовом и Энгельсом слышались взрывы в ночь на 8 декабря.

Местные жители рассказали в соцсетях, что было слышно около пяти громких звуков. В частности — в районе набережной.

По предварительной информации, причина шума — работа систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников. Официальные власти региона пока не комментировали ситуацию. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в эту ночь сообщалось об атаке дронов на Волгоград. По данным федеральных СМИ, обломки одного из беспилотников упали на жилой дом, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Ольга Сергеева