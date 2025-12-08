В Саратове на месте бывшего аэропорта проложили 20 км труб водоснабжения и планируют дорогу

В Саратове на месте бывшего аэропорта «Центральный» идёт строительство нового микрорайона.

Во время рабочего визита на площадку губернатор Роман Бусаргин рассказал о ходе работ.

Основное внимание сейчас уделяется инженерной инфраструктуре. Уже построен канализационный коллектор, завершается монтаж электрооборудования. Проложено около 20 км сетей водоснабжения и водоотведения, осталось смонтировать последние 5 км.

Также запланировано строительство новой 2-километровой дороги, которая соединит улицы Захарченко и Осипова для улучшения транспортной доступности. В новом районе смогут проживать до 30 тысяч человек.

Ольга Сергеева