Ночью над Саратовской областью сбили 7 украинских БПЛА

В ночь на 11 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили 7 украинских беспилотников самолётного типа в небе над Саратовской областью.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Атака была частью масштабного ночного налёта, в ходе которого, по данным военного ведомства, над территорией России было сбито в общей сложности 108 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее их количество нейтрализовано в соседних с Саратовской областях: 49 — над Волгоградской и 1 — над Воронежской.

Остальные дроны были ликвидированы над Ростовской (29), Астраханской (3), Брянской (2), Белгородской (1), Курской (1), Тульской (1) областями, республиками Калмыкия (2), Татарстан (2), Северная Осетия (1), а также над Крымом (1), Чёрным (7) и Азовским (1) морями.

В связи с угрозой беспилотников в ночь на 11 февраля для обеспечения безопасности полётов был временно закрыт саратовский аэропорт «Гагарин». Предыдущий подобный инцидент в регионе произошёл в ночь на 7 февраля, когда было сбито 6 дронов.

Алиса Эай