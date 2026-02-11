Артист Сергей Пенкин возмутился затянувшимся воссозданием театра оперы и балета в Саратове

Заслуженный артист России Сергей Пенкин призвал возобновить реконструкцию Саратовского театра оперы и балета.

Известный певец обратил внимание общественности на критическую ситуацию с реконструкцией Саратовского академического театра оперы и балета. В интервью «Известиям» артист выразил глубокое сожаление по поводу многолетнего простоя работ.

«Просто стыдно, что в городе с музыкальными традициями знаменитый зал не может принять своих зрителей. Это была прекрасная площадка с великолепной акустикой. Очень жаль, что такое происходит сейчас», — заявил Пенкин.

Он провел параллель с Пензенским театром драмы, который был восстановлен в течение года после пожара и стал лучше прежнего. Артист выразил надежду, что ответственные лица услышат его и примут меры.

Напомним, работы по реконструкции саратовского театра ведутся с 2020 года. Процесс осложнился после того, как первый подрядчик, компания «Адепт-Строй», была уличена во взяточничестве и лишилась лицензии. Дело сопровождалось уголовными процессами: бывший председатель комитета по инвестициям в строительстве Роман Карякин был осужден за срыв ремонта, а главный инженер театра Александр Колесников — за получение взятки в размере 1 млн рублей.

В настоящее время известно, что восстановлением объекта должна заняться одна из госкорпораций. Сроки возобновления работ пока не сообщаются.

Ольга Сергеева