В ночь на 23 ноября силами ПВО было уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, воздушные цели были нейтрализованы над акваторией Черного моря, а также над территориями Крыма, Краснодарского края и целого ряда субъектов Федерации, включая Брянскую, Смоленскую, Белгородскую, Калужскую и Рязанскую области. Сообщается и об отражении атаки в так называемом «Московском регионе». Над Воронежской областью, которая имеет общую границу с Саратовской областью, перехвачено 7 дронов.

Стоит отметить, что Саратовская область уже не в первый раз в 2025 году подвергается масштабным воздушным атакам со стороны ВСУ. Крупнейший из таких налетов был зафиксирован в ночь на 14 ноября, когда над регионом сбили 45 украинских БПЛА. В результате того инцидента объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Наталья Мерайеф