17 школьников Саратовской области стали финалистами Всероссийской олимпиады «Иннагрика»

Завершился ключевой этап Всероссийской олимпиады «Иннагрика».
Торжественная церемония закрытия полуфинала и подведение итогов состоялась в Саратове, на базе исторического парка «Россия-моя история», где собрались талантливые школьники 9–11 классов со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Владимир Попов:
«Вы все вместе одна большая и сильная команда, которая пишет историю будущего — каким будет наше государство. Я уверен, что вы сделаете все интересным и полезным, для того, чтобы наша держава была самой мощной и развитой во всем мире».
В этом году олимпиада включала в себя три направления: агрогенетика, агрохимия и агротех. На протяжении нескольких дней более 150 старшеклассников решали практические задачи по биологии, химии и цифровым технологиям для аграрно-промышленного комплекса. Участникам были представлены кейсы с практическими задачами, основанными на реальных примерах из работы агропредприятий. Кроме того, ребята искали подходы для решения проблем животноводства и растениеводства.
Победителями полуфинала из Саратовской области стали:
В направлении «агрогенетика»:
—Разживина Анастасия, школа № 1 г.Энгельс
—Голованова Софья, гимназия № 1 г. Саратов
—Ларин Арсений, лицей «Солярис», г. Саратов
—Узбякова Диана, школа № 6 г. Маркса
—Дудакова Полина, Татищевский лицей
В направлении «агрохимия»:
—Ласкина Анастасия, лицей-интернат 64 г. Саратов
—Полякова Дарья, лицей-интернат 64 г. Саратов
—Акимова Алиса, лицей-интернат 64 г. Саратов
—Ефремов Михаил, лицей-интернат 64 г. Саратов
—Андрианова Алина, лицей-интернат 64 г. Саратов
—Джакубалиева Алина, школа № 103 г. Саратов
—Оруджова Жала, школа № 103 г. Саратов
—Арушанян София, г. Саратов
—Савельев Матвей, школа с. Ивановка
В направлении «агротех»:
—Пяткина Анастасия, школа с. Ивановка
—Балыков Аскар, лицей «Солярис» г. Саратов
—Ревин Кирилл, школа № 103 г. Саратов
Финал Всероссийского конкурса «Иннагрика» пройдет 14 декабря в Нижнем новгороде. Помимо дипломов и ценных призов победители получат возможность поступить в аграрные вузы без вступительных экзаменов.
Подготовила Ольга Сергеева