17 школьников Саратовской области стали финалистами Всероссийской олимпиады «Иннагрика»

Завершился ключевой этап Всероссийской олимпиады «Иннагрика».

Торжественная церемония закрытия полуфинала и подведение итогов состоялась в Саратове, на базе исторического парка «Россия-моя история», где собрались талантливые школьники 9–11 классов со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Владимир Попов:

«Вы все вместе одна большая и сильная команда, которая пишет историю будущего — каким будет наше государство. Я уверен, что вы сделаете все интересным и полезным, для того, чтобы наша держава была самой мощной и развитой во всем мире».

В этом году олимпиада включала в себя три направления: агрогенетика, агрохимия и агротех. На протяжении нескольких дней более 150 старшеклассников решали практические задачи по биологии, химии и цифровым технологиям для аграрно-промышленного комплекса. Участникам были представлены кейсы с практическими задачами, основанными на реальных примерах из работы агропредприятий. Кроме того, ребята искали подходы для решения проблем животноводства и растениеводства.

Победителями полуфинала из Саратовской области стали:

В направлении «агрогенетика»:

—Разживина Анастасия, школа № 1 г.Энгельс

—Голованова Софья, гимназия № 1 г. Саратов

—Ларин Арсений, лицей «Солярис», г. Саратов

—Узбякова Диана, школа № 6 г. Маркса

—Дудакова Полина, Татищевский лицей

В направлении «агрохимия»:

—Ласкина Анастасия, лицей-интернат 64 г. Саратов

—Полякова Дарья, лицей-интернат 64 г. Саратов

—Акимова Алиса, лицей-интернат 64 г. Саратов

—Ефремов Михаил, лицей-интернат 64 г. Саратов

—Андрианова Алина, лицей-интернат 64 г. Саратов

—Джакубалиева Алина, школа № 103 г. Саратов

—Оруджова Жала, школа № 103 г. Саратов

—Арушанян София, г. Саратов

—Савельев Матвей, школа с. Ивановка

В направлении «агротех»:

—Пяткина Анастасия, школа с. Ивановка

—Балыков Аскар, лицей «Солярис» г. Саратов

—Ревин Кирилл, школа № 103 г. Саратов

Финал Всероссийского конкурса «Иннагрика» пройдет 14 декабря в Нижнем новгороде. Помимо дипломов и ценных призов победители получат возможность поступить в аграрные вузы без вступительных экзаменов.

Подготовила Ольга Сергеева