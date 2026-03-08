Ночью РСЧС объявила ракетную угрозу в Саратовской области

В Саратовской области объявлена ракетная опасность: жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

В ночь на 8 марта на территории Саратовской области введен режим ракетной опасности. Соответствующее уведомление поступило от регионального управления РСЧС. Жителей региона призывают сохранять бдительность и, по возможности, укрыться в безопасных местах — в помещениях без окон или со сплошными стенами.

Напомним, что это не первое предупреждение для региона за последние дни. Так, ночью 5 марта Саратовская область уже подвергалась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны РФ, в ту ночь над регионом силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 33 украинских БПЛА. В результате той атаки пострадали три человека, были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Аэропорт «Гагарин» временно приостанавливал работу.

Сейчас власти призывают граждан следить за официальными сообщениями и не покидать укрытий до отбоя опасности.

