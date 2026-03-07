Саратовцам до конца марта будут отключать радио и телевидение из-за солнца

Жителей Саратовской области предупредили о перебоях в эфирном вещании до конца марта.

В регионе возможны сбои в работе телевидения и радио. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.

С 18 февраля по 27 марта с 11:49 до 14:04 продлится период солнечной интерференции, из-за которой сигнал может пропадать до 5 минут в сутки. Перебои затронут каналы РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В РТРС уточнили, что отключения согласованы с вещателями, а часть работ могут перенести из-за плохой погоды.

Ольга Сергеева