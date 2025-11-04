Ночью сбили один украинский БПЛА в небе Саратовской области

В рамках отражения ночной атаки беспилотных летательных аппаратов силами ПВО над территорией Саратовской области был сбит один украинский дрон.

Соответствующее заявление опубликовало официальным каналом Министерство обороны Российской Федерации.

Всего за прошедшие сутки, по данным военного ведомства, было нейтрализовано 85 украинских беспилотников.

Наибольшее количество БПЛА — 40 единиц — уничтожили расчеты противовоздушной обороны в Воронежской области, которая является соседним регионом. В связи с угрозой безопасности в саратовском аэропорту «Гагарин» вводились временные ограничения на работу.

Накануне воздушная ситуация в небе над Саратовской областью также была напряженной — тогда силами ПВО было перехвачено 29 украинских беспилотников.

Ольга Сергеева