Саратовская область возглавила всероссийский рейтинг по масштабам высадки деревьев

Саратовская область заняла первое место в России по масштабам озеленения в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

За год в регионе высадили около 12 миллионов деревьев при участии восьми тысяч жителей.

Основной вклад внесла весенняя акция «Сад памяти», в ходе которой появилось 9 миллионов сеянцев сосны, дуба и акации. Осенью в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить еще около трех миллионов деревьев.

Параллельно велась работа по озеленению городов и сел. На 155 участках — near школ, детских садов, в скверах — высадили 12 тысяч декоративных и плодовых растений, включая каштаны, рябины, яблони и вишни.

По словам министра природных ресурсов области Константина Доронина, растет вовлеченность граждан в экологические акции, особенно молодежи.

Ольга Сергеева