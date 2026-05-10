Ночью в Балакове водитель «Киа» пострадал в столкновении с фурой

Водитель легковушки оказался в больнице.

В Балакове Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла глубокой ночью. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в стоявший на обочине грузовик.

По информации регионального управления ГАИ, инцидент случился в 3:45 в воскресенье, 10 мая. Точка на карте происшествия — Саратовское шоссе, дом № 31. 40-летний мужчина, управлявший KIA Cerato, по неустановленной пока причине совершил наезд на припаркованную фуру Mercedes Benz Actros.

Удар был такой силы, что водителя легковушки пришлось срочно госпитализировать. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Дорожные инспекторы устанавливают все детали ночного ДТП.

Ольга Сергеева