В горбольнице N6 Саратова почтили память погибшего на фронте СВО врача Алексея Микшиса

Медицинский персонал городской клинической больницы №6 собрался во дворе учреждения накануне Дня Победы.

Главным моментом торжества стало возложение цветов к памятной доске врача-анестезиолога Алексея Микшиса, который погиб при исполнении долга в ходе спецоперации.

Коллеги назвали его высококвалифицированным специалистом и настоящим Человеком. Алексей Микшис работал в больнице с 2021 по 2024 год. Он трагически погиб 16 июля 2024 года. Указом президента посмертно награждён орденом Мужества.

После церемонии состоялся концерт в семейной атмосфере: на импровизированной сцене выступали не только сотрудники, но и их дети и внуки с песнями военных лет и стихами о мире.

«От наших общих усилий зависит будущее страны», — подчеркнула главный врач Наталия Бакал.

