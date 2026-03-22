Ночью в центре Саратова 13 расчетов тушили частично расселенные дома

При разборе завалов на пожаре обнаружен погибший.

В ночь на воскресенье в Волжском районе Саратова произошел серьезный пожар, затронувший два жилых строения на улице Валовая. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:40.

Очаг огня находился в двухэтажном доме № 79. Пламя также перекинулось на кровлю соседнего двухэтажного здания. Согласно предварительной информации спасательного ведомства, оба строения на момент происшествия были расселены частично.

Ликвидацией пожара занимались 13 пожарных расчетов. Спустя несколько часов после ликвидации открытого огня при проведении разбора конструкций произошло трагическое обнаружение. В 15:24 на пепелище найдено тело погибшего. В настоящий момент личность погибшего устанавливается.

Ольга Сергеева