В Покровском соборе Саратова прошло торжественное богослужение в честь 10-летия Росгвардии

В Покровском соборе Саратова митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Божественную литургию.

Богослужение приурочено к 10-летию со дня образования войск Национальной гвардии Российской Федерации, которое отмечается на территории области с 22 по 27 марта. Об этом информирует паблик «Политика и общество».

Прихожане, военнослужащие и сотрудники ведомства вознесли молитвы о милости Божией, о защитниках правопорядка, а также о сотрудниках Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга.

В службе приняли участие вице-губернатор области – руководитель аппарата губернатора области Михаил Исаев, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов, Герой Российской Федерации, начальник Саратовского военного ордена Жукова краснознаменного института войск Национальной гвардии Российской Федерации Александр Белоглазов.

На молитву в собор собрались представители территориального управления Росгвардии, бойцы спецподразделений ОМОН «Патриот», «Атлант» (на транспорте), СОБР «Волкодав», вневедомственной охраны, преподаватели и курсанты Саратовского военного института войск Национальной гвардии России, а также представители общественного сектора. Всего в богослужении приняли участие более 300 курсантов и 200 сотрудников ведомства. Многие пришли на службу с семьями.

Во время Литургии были развернуты флаг Российской Федерации и знамя Саратовского военного ордена Жукова краснознаменного института войск Национальной гвардии РФ.

Во внимание к активному сотрудничеству и помощи Саратовской епархии митрополит Саратовский и Вольский Игнатий вручил ряд Архиерейских наград.

Подготовила Ольга Сергеева