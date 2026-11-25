В Саратовской области за один день под колёсами автомобилей пострадали четыре пешехода.

В Саратовской области 24 ноября произошло несколько аварий с участием пешеходов. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, два случая зафиксированы в областном центре.

В 8:10 напротив дома № 8 на улице Навашина 45-летний водитель «Ниссана» допустил наезд на мужчину 1989 года рождения. В 20:00 напротив дома № 72 на улице Кутякова «Лада Калина» под управлением 37-летнего мужчины сбила 47-летнюю женщину.

Ещё одна авария случилась в 21:30 в Энгельсе: напротив дома № 188 «а» на улице Полиграфической 55-летний водитель «Фольксвагена Транспортера» наехал на 17-летнюю девушку. В 16:10 в Балакове под колёса «Лады Калины» попал мужчина 1945 года рождения — это произошло напротив дома № 3 на улице Степной, за рулём находился 64-летний водитель.

Все пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Дорожным инспекторам предстоит разобраться в обстоятельствах каждого из инцидентов.