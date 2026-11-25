Саратовская консерватория имени Собинова заплатит 2,2 млн рублей за авторский надзор за строительством общежития на 350 мест.

Общежитие появится в районе «Стрелки» — в квартале между улицами Волгоградской, Украинской и проспектом 50 лет Октября. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По итогам торгов услуги будет исполнять областное учреждение «Саратовпроект». Специалисты должны следить за соответствием работ задумке, проверять качество этапов и фиксировать нарушения, выезжая на площадку не реже двух раз в месяц. Авторский надзор рассчитан до 29 декабря 2028 года с ежемесячной оплатой около 85 тыс. рублей.

Напомним, общежитие построит компания «Лесстр» за 923 млн рублей, завершить работы должны до 28 ноября 2028 года.