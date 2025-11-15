Ночью в Саратове автомобиль влетел под грузовик

В ночь на 15 ноября в Заводском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Согласно информации ГАИ, в 1:50 на Ново-Астраханском шоссе у дома № 81/3 автомобиль ВАЗ-2114 совершил столкновение с грузовиком Scania.

25-летний водитель легкового транспортного средства создал аварийную ситуацию, в результате которой его автомобиль оказался под полуприцепом грузовика, управляемого водителем 1973 года рождения.

Вследствие ДТП молодого человека доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

Ольга Сергеева