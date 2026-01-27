Ночью в Саратове пожарные спасли 6 человек на пожаре в доме на Перспективной

Накануне ночью на улице Перспективной в Саратове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Сообщение о возгорании на восьмом этаже поступило в 01:17. Пожарные эвакуировали жильцов: шестерых спасли с помощью специальных устройств, ещё 14 человек покинули здание самостоятельно. Пострадавших нет.

Четыре пожарных расчёта оперативно ликвидировали огонь. Причина инцидента устанавливается.

Спасатели напоминают, что с начала года в Саратовской области уже произошло 219 пожаров, в которых погибли 16 человек, включая ребёнка. Основные причины — неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации электроприборов. МЧС призывает соблюдать технику безопасности: не перегружать сети, выключать электроприборы и не оставлять детей без присмотра.

Ольга Сергеева