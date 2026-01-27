В Саратове партия «Новые люди» организовала мета-игру «Выборы в городе X»

В Саратове в рамках празднования Дня студента прошла интерактивная мета-игра «Выборы в городе X», организованная региональным отделением партии «Новые люди».

Формат мероприятия позволил студентам на практике погрузиться в процессы принятия политических решений и понять, как устроена избирательная система изнутри.

По сюжету игры действие разворачивалось в небольшом городе Х, где три кандидата и их команды боролись за пост мэра. Участники примеряли на себя разные роли — кандидатов, руководителей штабов, медиаспециалистов, активных сторонников и избирателей. Им предстояло формировать повестку, выстраивать стратегии, работать с общественным мнением и принимать решения в условиях ограниченного времени.

Мета-игра стала не просто развлекательным форматом, а полноценным образовательным инструментом. Через симуляцию реальных выборов студенты учились анализировать интересы разных групп, искать компромиссы, выстраивать командную работу и понимать ответственность, которая стоит за управленческими решениями.

«Мы убеждены, что интерес к общественной и политической жизни нужно формировать не лекциями, а практикой. Когда молодые люди сами проходят путь кандидата, штаба, избирателя, они начинают по-другому смотреть на выборы и на ответственность власти. Сегодня стране нужны неравнодушные, думающие специалисты, которые понимают, как принимаются решения и как они влияют на жизнь людей. Именно поэтому такие форматы особенно важны», — отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Саратовской области Андрей Зобнин.

Участники отметили высокую вовлечённость и реалистичность игры. По словам студентов, формат позволил лучше понять, как устроены выборные процессы, какие навыки необходимы для работы в команде и как важно учитывать интересы разных групп населения.