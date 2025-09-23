Новая модельная библиотека в Марксе стала центром притяжения для читателей

После капитальной реконструкции в рамках нацпроекта «Семья» Центральная районная библиотека города Маркса значительно увеличила посещаемость. Преобразования коснулись как пространства, так и технического оснащения учреждения.

Библиотека теперь оборудована современной компьютерной техникой, включая 3D-принтер, интерактивную панель и систему виртуальной реальности. Гибкое модульное пространство позволяет легко трансформировать залы для различных мероприятий — от кинопоказов до дискуссионных площадок. Для посетителей созданы комфортные зоны для коворкинга, индивидуальной и групповой работы.

Особой популярностью пользуется выставка «История специальной военной операции», где представлены Книга Памяти Саратовской области и фотографии героев. Как отметила министр культуры области Наталия Щелканова, библиотека стала примером успешной модернизации по федеральным стандартам, превратившись в многофункциональный культурный центр для жителей всего района.