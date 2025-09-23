Саратовская пловчиха Мира Ларионова стала чемпионкой мира в Сингапуре

Воспитанница саратовской спортивной школы «РиФ» Мира Ларионова завоевала две новые медали на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Сингапуре. Спортсменка стала серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем (класс S4) и одержала победу на дистанции 150 метров комплексным плаванием (класс Sm4), завоевав звание чемпионки мира.

Эти награды дополнили серебряную медаль, полученную спортсменкой в первый день соревнований на дистанции 50 метров брассом. Таким образом, на счету Миры Ларионовой уже три медали мирового первенства.

Подготовкой чемпионки занимается тренер-преподаватель высшей категории Галина Ширшова. В соревнованиях участвуют более 580 пловцов из разных стран, включая 51 представителя России.

Министерство труда и социальной защиты области поздравило спортсменку и ее тренера с выдающимся достижением.