Новое жилье в России: инструменты ДОМ.РФ и перспективы развития индивидуального жилищного строительства. Мнение эксперта ПИУ РАНХиГС

Ввод жилья в России с участием инструментов института развития ДОМ.РФ, начиная с января 2021 года, достиг 31,6 млн кв. м, портфель индивидуального жилья — 2,6 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания наблюдательного совета ДОМ.РФ с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

«Начиная с января 2021 года, ввод жилья с участием инструментов института развития достиг 31,6 млн кв. метров, а портфель индивидуального жилья — 2,6 млн кв. метров», — приводятся в сообщении, опубликованном на сайте правительства, слова Хуснуллина. Зампредседателя правительства РФ отметил, что с 2021 года градостроительный потенциал реализованных ДОМ.РФ федеральных земель составил 11,7 млн кв. м. С помощью льготных ипотечных программ госкомпании за январь-июнь 2025 года более 214 тыс. семей улучшили жилищные условия, добавил он.

«Увеличение активов группы до 5,6 трлн рублей — это следствие выбранного нами курса. Эффективность финансовых инструментов для инвесторов воплощается в конкретных проектах: портфель проектного финансирования составляет 80 млн кв. метров, а 54 инфраструктурных объекта реализуются в 27 регионах», — приводятся в сообщении слова Мутко.

Приведенные данные анализирует эксперт Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, кандидат экономических наук Александра Рындина: «Представленные вице-премьером Маратом Хуснуллиным и генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко данные на заседании наблюдательного совета ДОМ.РФ убедительно демонстрируют системную и возрастающую роль института развития в достижении национальных целей по жилищному строительству и развитию инфраструктуры. Анализ приведенных показателей позволяет сделать ряд важных выводов.

Во-первых, масштабный вклад в жилищный фонд и ИЖС. Так, показатель в 31,6 млн кв. м введенного жилья с января 2021 года с участием инструментов ДОМ.РФ является весьма значительным. Это подчеркивает не просто содействие, а прямое и ощутимое влияние госкомпании на темпы жилищного строительства в стране. Особого внимания заслуживает выделение портфеля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в объеме 2,6 млн кв. м. Это свидетельствует о целенаправленной поддержке сегмента, который является стратегически важным для улучшения качества жизни и обеспечения доступности жилья для широких слоев населения, особенно в условиях роста интереса к загородной жизни.

Во-вторых, эффективность управления федеральными землями. Реализация градостроительного потенциала федеральных земель объемом 11,7 млн кв. м с 2021 года является одним из ключевых достижений ДОМ.РФ. Передача и эффективное вовлечение неиспользуемых ранее федеральных участков в оборот позволяет не только увеличить объемы строительства, но и снизить конечную стоимость жилья за счет более доступной земельной компоненты, а также способствует комплексному освоению территорий.

В-третьих, роль финансовых инструментов в стимулировании спроса и предложения. Одним из основных инструментов является льготная ипотека. Упоминание о более чем 214 тысяч семей, улучшивших жилищные условия с помощью льготных ипотечных программ за январь-июнь 2025 года, является прямым доказательством эффективности этих инструментов в стимулировании спроса. ДОМ.РФ выступает оператором важнейших государственных программ, обеспечивая доступность ипотеки для граждан, что является фундаментом для устойчивого развития строительной отрасли. Еще одним значимым инструментом является проектное финансирование. Портфель проектного финансирования в 80 млн кв. м свидетельствует о колоссальном финансовом рычаге, который ДОМ.РФ предоставляет застройщикам. Это обеспечивает стабильность строительного сектора, снижает риски для банков и стимулирует реализацию крупных проектов, что напрямую влияет на объемы ввода жилья. Увеличение активов группы до 5,6 трлн рублей подтверждает масштабы деятельности, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность ДОМ.РФ как института развития.

В-четвертых, комплексное развитие инфраструктуры. Так, реализация 54 инфраструктурных объектов в 27 регионах подчеркивает выход деятельности ДОМ.РФ за рамки сугубо жилищного строительства. Это указывает на стремление к созданию полноценной и комфортной городской среды, где жилье не существует в отрыве от дорог, социальных объектов, инженерных сетей. Такой комплексный подход является залогом устойчивого развития территорий и повышения качества жизни населения.

Отчетность ДОМ.РФ за период с 2021 года демонстрирует его трансформацию в многофункциональный институт развития, играющий центральную роль в жилищной политике России. Деятельность ДОМ.РФ обеспечивает синергетический эффект, стимулируя как спрос через льготные программы, так и предложение через проектное финансирование и вовлечение земельных ресурсов. Кроме того, активное участие в развитии инфраструктуры способствует созданию устойчивых и комфортных городских экосистем.

При этом следует отметить, что прослеживаются следующие тенденции и количественные показатели на рынке индивидуального жилищного строительства в целом:

Замедление темпов ипотечного кредитования ИЖС. Несмотря на ежемесячный рост объема выдачи ипотечных кредитов на ИЖС в период с марта по июнь 2025 года (с приблизительно 800 займов в марте до более 2,2 тыс. в июне), текущие показатели существенно отстают от значений аналогичного периода предыдущего года. По данным ДОМ.РФ, в I квартале 2025 года банками было предоставлено 10 тыс. новых кредитов на строительство и приобретение объектов ИЖС, что представляет собой сокращение на 80% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Доминирование субсидированных программ. Значительная доля сделок в сегменте ИЖС была реализована с использованием государственных субсидированных ипотечных программ. По информации коммерческого директора ФСК Family Анны Комаровой, семейная ипотека является доминирующим инструментом, составляя приблизительно 82% от общего объема выданных кредитов. Отмечена также тенденция к использованию механизма эскроу-счетов при выдаче данных кредитов.

Снижение количества зарегистрированных сделок. Аналогичная негативная динамика наблюдается и в общем количестве зарегистрированных сделок в сегменте. В течение первых пяти месяцев 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) было зарегистрировано приблизительно 185 тыс. договоров купли-продажи домов, что соответствует снижению на 18% в годовом исчислении. Снижение объемов также отмечено в регистрации договоров по земельным участкам – на 25% по сравнению с 2024 годом, как указывает Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных компании М2.

Отмечается, что ожидаемый сезонный рост спроса на ИЖС в весенний период не был реализован в полной мере, что обусловлено совокупностью макроэкономических и регуляторных факторов. Ключевыми детерминантами выступили:

– изменение денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации;

– корректировка условий государственных ипотечных программ;

– внедрение механизма эскроу-счетов в сегменте ИЖС с марта 2025 года, что повысило требования к прозрачности и структуре сделок.

Вместе с тем, существуют альтернативные интерпретации текущей рыночной ситуации. Аналитики ДОМ.РФ подчеркивают, что, несмотря на снижение общего объема выданных займов, текущие ипотечные продукты характеризуются качественно иным подходом. Данный подход подразумевает высокую степень прозрачности для кредитных организаций относительно конечного залогового обеспечения: все параметры объекта недвижимости фиксируются в договоре, а перевод заемных средств подрядчику осуществляется исключительно после завершения строительных работ и оформления права собственности на объект залога. Это способствует снижению рисков для банков и повышению надежности сделок.

Важно отметить, что, несмотря на межгодовое сокращение объема выданных ипотечных кредитов, текущие показатели остаются значительными. По состоянию на 29 мая 2025 года общий объем заключенных контрактов между банками и подрядчиками составил 34,3 млрд рублей, что предполагает строительство более 940 тыс. кв. м жилья.

Долгосрочные перспективы развития сегмента индивидуального жилищного строительства оцениваются положительно. Согласно совместному исследованию ДОМ.РФ и ВЦИОМ, потенциальный годовой спрос на индивидуальные жилые дома (как готовые, так и строящиеся) до 2030 года оценивается приблизительно в 1 млн единиц. При этом, наблюдается существенное отставание предложения от потенциального спроса: в 2024 году было возведено лишь немногим более 400 тыс. частных домов. Данный разрыв указывает на значительный нереализованный потенциал роста сегмента в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при условии стабилизации макроэкономической ситуации и адаптации рынка к новым регуляторным условиям.

Текущая ситуация на рынке ИЖС демонстрирует краткосрочное замедление, обусловленное изменениями в финансовой и регуляторной политике. Однако, внедрение более прозрачных и безопасных механизмов кредитования (таких как эскроу-счета) закладывает основу для более устойчивого и качественного развития рынка. Высокий потенциал неудовлетворенного спроса на индивидуальное жилье в долгосрочной перспективе указывает на сохранение стратегической значимости данного сегмента для решения жилищных задач в Российской Федерации. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от адаптации застройщиков и потребителей к новым условиям, а также от эффективности государственных программ поддержки. В свою очередь, ДОМ.РФ выступает не только как финансовый оператор, но и как методологический центр, формирующий стандарты, лучшие практики и обеспечивающий реализацию стратегических инициатив правительства в сфере жилья и городской среды. Эти достижения являются фундаментом для дальнейшего выполнения амбициозных задач по обеспечению граждан доступным и качественным жильем, что напрямую влияет на социальное благополучие и экономическую стабильность страны».

Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС