Саратовские железнодорожники объявили акцию «Собери ребенка в школу»

В Саратове стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой железнодорожники помогут подготовиться к началу учебного года воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям.

В рамках акции до 26 августа ведётся сбор канцелярских принадлежностей, школьных портфелей, сумок для сменной обуви и других полезных вещей для учёбы.Сформированные наборы будут переданы по назначению накануне Дня знаний.

***

Акция «Собери ребенка в школу» – это традиционное благотворительное мероприятие волонтёров ПривЖД, проводящееся ежегодно в преддверии 1 сентября.