Новогоднее меню без сахара: что можно и нельзя есть беременным с гестационным диабетом

Специалист Саратовского государственного медицинского университета составила руководство по безопасному праздничному столу для будущих мам с гестационным сахарным диабетом.
Ассистент кафедры Надежда Михель подчеркивает, что питание в этот период должно оставаться сбалансированным и не провоцировать скачки глюкозы в крови.
Напомним, гестационный сахарный диабет — распространенное осложнение беременности, когда у будущей матери значительно повышается уровень глюкозы в крови.
Основной принцип — замена простых углеводов и жирных блюд на белковые продукты и овощи. Рекомендуется полностью исключить сахар, картофель, морковь, свеклу, сладкую выпечку, а также магазинные соусы, колбасы и жареную пищу.
Что можно включить в меню:
Овощные нарезки и салаты с оливковым маслом.
Заливное из рыбы или мяса.
Запечённая куриная грудка или нежирная рыба (треска, хек).
Гарниры: гречка, дикий рис, запечённые кабачки или брокколи.
Напитки: вода, несладкий чай, морсы без сахара.
Эксперт отмечает, что такой подход позволит провести праздники без риска для здоровья матери и ребёнка.
Алиса Эай