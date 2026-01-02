Новогоднее меню без сахара: что можно и нельзя есть беременным с гестационным диабетом

Специалист Саратовского государственного медицинского университета составила руководство по безопасному праздничному столу для будущих мам с гестационным сахарным диабетом.

Ассистент кафедры Надежда Михель подчеркивает, что питание в этот период должно оставаться сбалансированным и не провоцировать скачки глюкозы в крови.

Напомним, гестационный сахарный диабет — распространенное осложнение беременности, когда у будущей матери значительно повышается уровень глюкозы в крови.

Основной принцип — замена простых углеводов и жирных блюд на белковые продукты и овощи. Рекомендуется полностью исключить сахар, картофель, морковь, свеклу, сладкую выпечку, а также магазинные соусы, колбасы и жареную пищу.

Что можно включить в меню:

Овощные нарезки и салаты с оливковым маслом.

Заливное из рыбы или мяса.

Запечённая куриная грудка или нежирная рыба (треска, хек).

Гарниры: гречка, дикий рис, запечённые кабачки или брокколи.

Напитки: вода, несладкий чай, морсы без сахара.

Эксперт отмечает, что такой подход позволит провести праздники без риска для здоровья матери и ребёнка.

Алиса Эай