В Минстрое рассказали, сколько должен стоить «квадрат» жилья в Саратовской области

Минстрой России утвердил нормативную стоимость квадратного метра жилья на первое полугодие 2026 года.

Согласно приказу министра Ирека Файзуллина, опубликованному 30 декабря, средний показатель по стране составит 116 400 рублей, что на 2% выше, чем в предыдущем полугодии.

Для Саратовской области норматив определён в 89 859 рублей за квадратный метр. Этот уровень является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. В сравнении с четвёртым кварталом 2025 года стоимость в регионе выросла на 527 рублей.

Ольга Сергеева