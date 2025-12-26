Новогодние каникулы в саратовских школах начались досрочно

Министерство образования Саратовской области выпустило рекомендацию о досрочном начале новогодних каникул для всех школ и учреждений допобразования региона.

Решение принято на основании предписания регионального Управления Роспотребнадзора. Цель меры — снизить риски массовой заболеваемости среди детей и подростков и создать безопасные условия в период сезонного роста числа респираторных инфекций.

Согласно документу, каникулы рекомендуется начать уже 29 декабря 2025 года. Соответствующие указания направлены во все муниципальные районы области для организации учебного процесса.

Ранее в ряде регионов России также были введены дополнительные каникулы или дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напомним, ранее в саратовских школах был объявлен карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Наталья Мерайеф