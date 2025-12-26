Партия новогодних елок не попала в Саратовскую область из-за нарушений

В Саратовском регионе, вблизи государственной границы, предотвращена незаконная транспортировка новогодних елок.

Автомобиль, перевозивший груз, задержан при попытке пересечь рубеж с Казахстаном, о чём сегодня проинформировала пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

В транспортном средстве обнаружено три десятка хвойных деревьев. В ходе инспекции установлено отсутствие необходимой документации, а именно фитосанитарного свидетельства, гарантирующего соответствие продукции требованиям биологической безопасности. Как следствие, транспортное средство с грузом возвращено к месту первоначальной отправки.

Дуся Иванова