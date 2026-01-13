Новогодние праздники снизили заболеваемость саратовцев ОРВИ и гриппом в два раза

В Саратовской области продолжилось снижение темпов распространения ОРВИ.

За первые две недели января прирост заболеваемости уменьшился на 46% и 24% соответственно.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, этому способствовали новогодние каникулы, которые сократили контакты среди населения, а также длительный перерыв в посещении школ. За вторую неделю года в регионе зарегистрировано 9429 случаев ОРВИ. Среди школьников 7–14 лет заболеваемость упала почти на 44%. То есть почти вдвое.

В Саратове за неделю зафиксировано 4646 случаев простуд, что на 9,7% меньше, чем неделей ранее. Среди циркулирующих вирусов преобладает грипп A (H3N2).

Также значительно снизилась заболеваемость COVID-19 — на 50,3%, всего зарегистрировано 32 случая.

Алиса Эай