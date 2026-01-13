Рынок новых автомобилей в России резко сократился в 2025 году

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года продемонстрировали резкое падение.

По данным агентства «Автостат», за год было реализовано 1,33 млн машин, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Фактический результат оказался на 7% ниже ожиданий аналитиков.

Этот спад стал разворотом после бурного роста рынка, который в 2024 году составил почти 49%.

Лидер отечественного автопрома также столкнулся со снижением спроса. Продажи новых автомобилей Lada по итогам 2025 года упали на 24,4% в годовом выражении, составив 329,9 тысяч единиц.

Ольга Сергеева