Новогодние ёлки-великаны появились на Славянской площади в Саратове

На Славянской площади начали устанавливать новогодние 8-метровые ели. Каркас конструкций выполнен из алюминия, а украшения — из светодиодных нитей и дюралайта.

На Славянской площади в Саратове 3 декабря начали монтировать главные новогодние ели. Высота праздничных конструкций составляет восемь метров, а их основа изготовлена из прочного алюминиевого каркаса.

Украшения выполнены с применением современных световых технологий — дюралайта и светодиодной нити, которые создадут яркое и праздничное освещение.

«Совсем скоро Славянская площадь будет встречать жителей и гостей города в новогоднем оформлении», — сообщили представители администрации Волжского района. Установка елей — один из первых шагов в подготовке города к зимним праздникам.