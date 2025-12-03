Суд в Балашове приговорил 69-летнего мужчину к 9 годам колонии за убийство из ревности

В Саратовской области вынесен приговор по резонансному уголовному делу. Перед судом предстал 69-летний житель Балашова, обвиняемый в убийстве. По версии следствия, ночью 12 апреля в квартире на улице Советской между пенсионером и потерпевшим вспыхнула ссора на почве ревности.

В ходе конфликта обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс своему оппоненту единственный, но смертельный удар. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Коллегия присяжных заседателей, изучив все представленные доказательства, единогласно признала мужчину виновным.

«Государственным обвинителем представлена исчерпывающая совокупность доказательств вины подсудимого, что окончательно сформировало у присяжных заседателей мнение о его виновности», — пояснили в прокуратуре. Балашовский районный суд назначил фигуранту наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.