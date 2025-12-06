Новогоднюю ёлку в Саратове окружили фермеры с ярмарки

Новогодняя ель в Саратове открыла сезон праздничных ярмарок.
В Саратове завершился монтаж главной городской ёлки, установленной напротив здания областного правительства. Её открытие совпало с проведением традиционной субботней ярмарки.
Зелёная красавица сразу стала центром притяжения для покупателей. Вокруг неё развернулась оживлённая торговля: саратовцы могли приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, мёд, фрукты и другие продукты от местных фермеров и предпринимателей.
Народу на ярмарке было немало, многие специально пришли, чтобы закупиться к предстоящим праздникам.
Напомним, ярмарки выходного дня в Саратове обычно проходят по субботам, и накануне Нового года они пользуются особым спросом.
Ольга Сергеева