Новогоднюю ёлку в Саратове окружили фермеры с ярмарки

Новогодняя ель в Саратове открыла сезон праздничных ярмарок.

В Саратове завершился монтаж главной городской ёлки, установленной напротив здания областного правительства. Её открытие совпало с проведением традиционной субботней ярмарки.

Зелёная красавица сразу стала центром притяжения для покупателей. Вокруг неё развернулась оживлённая торговля: саратовцы могли приобрести к праздничному столу мясо, рыбу, мёд, фрукты и другие продукты от местных фермеров и предпринимателей.

Народу на ярмарке было немало, многие специально пришли, чтобы закупиться к предстоящим праздникам.

Напомним, ярмарки выходного дня в Саратове обычно проходят по субботам, и накануне Нового года они пользуются особым спросом.

Ольга Сергеева